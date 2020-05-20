رويترز: السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط للهند

أظهرت بيانات من مصادر أن السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل/نيسان، إذ جذب تراجع الأسعار شركات التكرير بثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وطلبت شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل/نيسان.

وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة 5% عن مارس/آذار، لكن بانخفاض 4.1% عن أبريل/نيسان 2019، وفقا للبيانات.

وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا. واحتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين.