عملاق الغاز الروسي تتراجع إيراداته من تصدير الغاز بـ52%

قالت وكالة ريا للأنباء، نقلا عن بيانات جمركية، إن إيرادات عملاق الغاز الروسي غازبروم من تصدير الغاز الطبيعي انخفضت 51.6% في الربع الأول من العام إلى 6.8 مليار دولار.



وأضافت الوكالة أن متوسط سعر تصدير غاز الشركة انخفض 9% إلى 125 دولارا للألف متر مكعب في مارس آذار مقارنة مع فبراير شباط.

وكان مدير بشركة جازبروم قد ذكر في 24 أبريل الماضي، أن شركة الغاز الروسية العملاقة تتوقع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي الصخري في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بسبب ضعف الأسعار.



وأبلغ حينها أوليج أكسيوتين نائب الرئيس التنفيذي لغازبروم مجلة داخلية للشركة بأن منتجي الغاز الصخري الأميركي سيبدأون خفض الإنتاج في "المستقبل القريب".

موضوع يهمك قال مدير بشركة جازبروم اليوم الجمعة إن شركة الغاز الروسية العملاقة تتوقع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي الصخري في الولايات... جازبروم تتوقع تراجع إنتاج الغاز الصخري الأميركي طاقة





وأضاف أن انخفاض الإنتاج يبرره تراجع أسعار الغاز الطبيعي في هنري هب، نقطة التسليم القياسية في لويزيانا، إلى مستوى 85 دولاراً لكل ألف متر مكعب.



وقال المدير بغازبروم إن الأسعار هناك بلغت في المتوسط 76 دولاراً لكل ألف متر مكعب في يناير.



وأضاف أن ضعف أسعار النفط الخام قد يكون له تأثير سلبي على أسعار الغاز الطبيعي.