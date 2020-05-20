عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

مصادر: إنتاج النفط الروسي يتراجع لـ9.42 مليون برميل

المصدر: موسكو – رويترز
النفط الروسي
رابط مختصر

أبلغ مصدران مطلعان على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو أيار مع بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

وكان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان و9.43 مليون برميل يوميا بين الأول والرابع عشر من مايو أيار.

ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

خفضت روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي جرى التوصل إليه الشهر الماضي ودخل حيز النفاذ من أول مايو أيار.

كلمات دالّة

#اتفاق خفض الانتاج, #أوبك, #أوبك بلس, #النفط الروسي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر