مصادر: إنتاج النفط الروسي يتراجع لـ9.42 مليون برميل

أبلغ مصدران مطلعان على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو أيار مع بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.



وكان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان و9.43 مليون برميل يوميا بين الأول والرابع عشر من مايو أيار.



ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.



خفضت روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي جرى التوصل إليه الشهر الماضي ودخل حيز النفاذ من أول مايو أيار.