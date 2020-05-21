السعودية والكويت توقفان إنتاج حقل الخفجي النفطي لشهر

أعلن مسؤول نفطي كويتي أن الكويت والسعودية ستوقفان إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر اعتبارا من أول يونيو/حزيران، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ونقلت الوكالة عن عبد الله السميطي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة قوله، إن اللجنة التنفيذية المشتركة، وهي أعلى هيئة إدارية معنية بعمليات الخفجي المشتركة "قررت وقف إنتاج النفط المؤقت من حقل الخفجي وإغلاق المنشآت التابعة لمدة 30 يوما ابتداء من بداية شهر يونيو المقبل"، وفق "رويترز".

وقال السميطي "قرار وقف الإنتاج يأتي في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجموعة أوبك+ الذي عقد في التاسع من أبريل (نيسان) الماضي وما تمخض عنه من اتفاق خفض حصص الإنتاج لعدد من الدول المنتجة نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط".

وأضاف أن قرار أوبك+ "يأتي إدراكا لضرورة العمل المشترك لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية".

وقال السميطي إن الإنتاج من حقل الخفجي سيستأنف تلقائيا في أول يوليو/تموز.