الصين بطريقها للتعافي واستعادة مستويات الطلب على النفط

عقدت منظمة أوبك اجتماعا مع الصين الأسبوع الماضي لبحث تأثير أزمة فيروس كورونا على الطلب العالمي على النفط، والتعاون لدعم استقرار الأسواق.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو، إن الأزمة أكدت على أهمية التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق استقرار الأسواق.

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الصينية، إنه لابد من التعاون بين الطرفين كونهما أكبر منتج وأكبر مستهلك عالمي للخام، مؤكدا أن الصين في طريقها للتعافي من الأزمة واستعادة مستويات الطلب على النفط.

وفي هذا السياق، توقع صالح سعادة الجلاد ناشر مجلة ميس الأسبوعية، في مقابلة مع "العربية"، أن يتراوح سعر برميل النفط بين 45 إلى 65 دولارا قبل نهاية العام، حيث إن الطلب والمعروض سيتعافيان على السواء.

وتقدمت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ ساهم السحب من مخزونات النفط الخام الأميركية وتخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجون كبار في تقليص المخاوف بشأن تخمة معروض، لكن استمرار القلق بشأن التبعات الاقتصادية العالمية لجائحة كوفيد-19 يكبح المكاسب.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.9%، إلى 36.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، لترتفع لليوم الثاني.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في يوليو/تموز 20 سنتا أو 0.6 %، إلى 33.69 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي.