النفط يمحو خسائره.. ويعود ليرتفع مع آمال تحسن الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ماحية خسائرها المبكرة، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود.



وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام الأميركي 27 سنتا أو 0.82 بالمئة مسجلا 33.52 دولار للبرميل.

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وارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار مازالت منخفضة نحو 45 بالمئة منذ بداية العام الحالي.



وقال كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني مايكل مكارثي، "أسواق النفط تركز على فرص تخفيف إجراءات الغلق الشامل".



جاءت أحجام التداول هزيلة، ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ.