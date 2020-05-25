اليابان.. تراجع إنتاج الصلب الخام 23.5% في أبريل

قال اتحاد صناعة الحديد والصلب الياباني إن إنتاج اليابان من الصلب الخام تراجع 23.5% في أبريل نيسان مقارنة به قبل عام، ليسجل أدنى مستوياته في 11 عاما عند 6.62 مليون طن، بسبب الطلب الضعيف وسط أزمة فيروس كورونا والذي أجبر صناع الصلب على تقليص الإنتاج.



هذا أدنى مستوى إنتاج شهري منذ مايو أيار 2009، عندما عصفت أزمة مالية عالمية بالطلب، حسبما ذكره باحث في الاتحاد. والتراجع البالغ 23.5 بالمئة هو أكبر هبوط شهري منذ يوليو تموز 2009، وفقا للباحث نفسه.



وانخفض الإنتاج، غير المعدل في ضوء العوامل الموسمية، 16.8 بالمئة مقارنة مع مارس آذار.



عمد أكبر منتجين للصلب في اليابان، نيبون ستيل وجيه.إف.إي ستيل، لتعليق العمل في ثلاثة أفران صهر في أبريل نيسان تكيفا مع تراجع الطلب.



وتنوي الشركتان تعليق العمليات بأربعة أفران أخرى في يونيو حزيران ويوليو تموز، لتوقفان معا 25 إلى 30 بالمئة من طاقتهما.