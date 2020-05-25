روسيا تفرض حظراً مؤقتا على استيراد بعض المنتجات النفطية

أفاد مرسوم حكومي، اليوم الاثنين، أن روسيا قررت فرض حظر مؤقت على استيراد بعض المنتجات النفطية، مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل عالي الجودة، وذلك حتى أول أكتوبر تشرين الأول.



وكان مصدران حكوميان أبلغا رويترز الشهر الماضي أن حظراً على واردات البنزين يخضع للدراسة بهدف حماية السوق الروسية من إغراق محتمل بالوقود الرخيص.

موضوع يهمك نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سفير روسيا في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيجورا، قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا استأنفت تصدير... روسيا تستأنف تصدير المنتجات النفطية لكوريا الشمالية طاقة

وقال مسؤول بارز بوزارة #المالية_الروسية إن بلاده تتوقع أن تدفع لشركات #النفط حوالي 210 مليارات روبل (3.3 مليار دولار) من أموال صندوقها الوطني للثروة هذا العام في إطار اتفاق للإبقاء على أسعار البنزين والديزل المحلية منخفضة.

واتفقت الحكومة وشركات النفط العام الماضي على خفض أسعار الجملة للوقود المحلي كإجراء مؤقت لكبح تكاليف #البنزين والديزل.

وبمتقضى الاتفاق الذي بدأ سريانه في أول نوفمبر تشرين الثاني، ويستمر حتى الثلاثين من يونيو حزيران، سُمح لشركات النفط فقط بأن تزيد ببطء تكاليف البنزين والديزل التي بدأت بالارتفاع بسبب صعود أسعار النفط العالمية.

وروسيا جزء من اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام، وهو مصدر رئيسي لإيرادات الدولة، لكن ذلك له تأثير سلبي في الداخل مع ارتفاع تكلفة البنزين وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على التضخم.