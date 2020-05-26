أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يتجاوز 36 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.4% بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة اليوم 34.54 دولار.

موضوع يهمك قالت وزارة الطاقة الروسية، عبر حسابها على تويتر، نقلا عن الوزير ألكسندر نوفاك، إنها تتوقع توازنا بين العرض والطلب في سوق... روسيا تتوقع توازن سوق النفط في هذا التوقيت طاقة





لم تكن هناك تسوية لغرب تكساس، أمس الاثنين، بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7% أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1 بالمئة يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

وتدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد بانخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة أوبك+.

وفي هذا السياق، قال كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية دانييل هاينس: "ثمة بلا ريب شعور بأن تلك التخفيضات تبلورت كأفضل ما يكون".

وتجتمع دول أوبك+ أوائل يونيو/حزيران لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45% منذ بداية السنة. وكان كبار المنتجين اتفقوا في أبريل/نيسان على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران.