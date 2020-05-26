مصادر: نوفاك سيبحث تمديد خفض الإنتاج مع الشركات الروسية

أبلغت 4 مصادر مطلعة رويترز، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، سيبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج النفط العالمية مع شركات النفط الكبرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأضافت 3 من المصادر، أن نوفاك يعتزم أيضا مناقشة تمديد محتمل للتخفيضات القائمة بعد يونيو/حزيران. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار المجموعة المسماة أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.