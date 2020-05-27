بدون عرقلة أميركية..ناقلة إيران الرابعة بطريقها لكراكاس

قال مسؤول حكومي، إن الشحنة الرابعة لمجموعة من ناقلات الوقود الإيرانية وصلت إلى بحر الكاريبي اليوم الأربعاء في المرحلة الأخيرة من رحلتها إلى فنزويلا، الدولة المستقبلة التي بدأت استعدادات لتوزيع البنزين المستورد بين مواطنيها الغاضبين.

وتزود إيران البلد الواقع في أميركا الجنوبية بما يصل إلى 1.53 مليون برميل من البنزين لمساعدته في تخفيف نقص حاد أرغم الفنزويليين على الاصطفاف لساعات في طوابير أمام محطات الوقود.

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وفي حين قوبلت إمدادات الوقود الإيرانية بترحيب من فنزويلا، إلا أنها تعرضت لانتقادات من السلطات الأميركية لأن البلدين العضوين في منظمة أوبك يخضعان لعقوبات أميركية. لكن الناقلات أبحرت حتى الآن إلى وجهاتها دون أن تواجه أي عرقلة.

وبحسب بيانات رفينيتيف إيكون، فإنه بينما كانت الناقلة فاكسون تدخل الكاريبي، كانت ثلاث ناقلات أخرى راسية بالفعل في موانئ فنزويلية لتفريغ شحناتها.

ونفى سفير إيران لدى فنزويلا حجة الله سلطاني في مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء، أن فنزويلا ستدفع ثمن الوقود ذهبا، مثلما قال مسؤولون أميركيون.