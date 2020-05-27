عقود النفط تخسر 5%.. برنت عند 34 دولارا

زادت العقود الآجلة للنفط من خسائرها إلى حوالي 5% ليتداول خام برنت عند 34.26 دولار للبرميل والخام الأميركي عند مستويات 32.18 دولار للبرميل.

وتواصلت عمليات الشراء للنفط الخام ومشتقاته من قبل صناديق التحوط ومديري المحافظ الأسبوع الماضي التي أضافت 30 مليون برميل، وبقيت عمليات الشراء متركزة بشكل خاص على عقود خام غرب تكساس.

وقام مديرو المحافظ بعمليات الشراء الصافي للأسبوع السابع من أصل الأسابيع الثمانية التي مضت، ليبلغ مجموع ما تم شراؤه منذ الـ24 من مارس 292 مليون برميل من النفط، 75% منها تركزت على عقود مختلفة لخام غرب تكساس.

ونتيجة لذلك، تحتفظ الصناديق الآن بمركز صافي قدره 380 مليون برميل من خام غرب تكساس المدرج في بورصتي NYMEX وICE ، مقابل 158 مليون برميل فقط لخام برنت.