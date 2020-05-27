مديرو المحافظ يواصلون شراء النفط وخاصة عقود WTI

تواصلت عمليات الشراء للنفط الخام ومشتقاته من قبل صناديق التحوط ومديري المحافظ الأسبوع الماضي التي أضافت 30 مليون برميل، وبقيت عمليات الشراء متركزة بشكل خاص على عقود خام غرب تكساس.

حيث قام مديرو المحافظ بعمليات الشراء الصافي للأسبوع السابع من أصل الأسابيع الثمانية التي مضت، ليبلغ مجموع ما تم شراؤه منذ الـ24 من مارس 292 مليون برميل من النفط، 75% منها تركزت على عقود مختلفة لخام غرب تكساس.

ونتيجة لذلك، تحتفظ الصناديق الآن بمركز صافي قدره 380 مليون برميل من خام غرب تكساس المدرج في بورصتي NYMEX وICE ، مقابل 158 مليون برميل فقط لخام برنت.

موضوع يهمك توقع بنك مورجان ستانلي، أن يبلغ خام برنت 40 دولارا للبرميل بنهاية العام ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا.وأضاف البنك... مورجان ستانلي: برنت فوق 40 دولارا خلال 6 أشهر طاقة

وفي سياق منفصل، توقع بنك مورغان ستانلي، أن يبلغ خام برنت 40 دولارا للبرميل بنهاية العام ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا.

وأضاف البنك الأميركي في توقعاته، أن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 و6 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من 2020 والربع الأول من 2021.

وكان كبار المنتجين في العالم، ومنهم السعودية وروسيا، اتفقوا في أبريل/نيسان الجاري على خفض الإنتاج نحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار الجاري ويونيو/حزيران المقبل.

وأبقى البنك على توقعاته في الوقت الحالي لخام برنت عند 45 دولارا للبرميل على المدى الطويل لكنه يشير إلى "خطر نزولي متنام".

فيما رفع البنك لتوقعاته لخام برنت في الربع الثالث من 2020 من 30 دولارا إلى 35 دولارا للبرميل، كما رفع توقعاته في الربع الرابع من 2020 من 35 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل.