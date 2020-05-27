مصر توقع عقود التنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة في المزايدة العالمية التي تم طرحها بمنطقة البحر الأحمر لأول مرة.

وأوضح وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أنه يجري استكمال الإجراءات التشريعية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، مضيفاً أن النتائج الإيجابية للمزايدة تعطي دفعة للمضي قدماً في خطط جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع البترول، خاصة في المناطق البكر الواعدة.

وأكد استمرار كافة الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية في مناطق الامتياز البترولية بجنوب مصر طبقاً لبرامجها المخططة وذلك على الرغم من التحديات التي تفرضها أزمة فيروس كورونا. وأشار إلى أن شركات البترول العاملة بالمنطقة تواصل تنفيذ خططها مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية وغيرها.

ولفت إلى أن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتنمية جنوب مصر من خلال تنفيذ مشروعات بكافة المجالات والأنشطة البترولية، بهدف وضع المنطقة على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز وتلبية احتياجات محافظات الصعيد، إلى جانب جهود توصيل الغاز للمنازل والتي تسهم في تقديم خدمات حضارية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، محمد عبد العظيم، حول موقف أنشطة الشركة في جنوب مصر، استمرار برامج الاستكشاف والتنمية والإنتاج من خلال 13 اتفاقية في مراحل البحث و5 اتفاقيات في مرحلة التنمية، إضافة إلى اتفاقية للبحث والتنمية.

كما أن الشركة تقوم بالإشراف على 10 اتفاقيات بترولية مع الهيئة المصرية للبترول في مرحلة الإنتاج، بخلاف اتفاقيتين في مرحلة الإجراءات وثلاثة قطاعات جديدة تم إسنادها. وأكد أن وتيرة العمل على صعيد المشروعات المشتركة لتجميع البيانات الجيوفيزيقية مستمرة، حيث يجري الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بمنطقة البحر الأحمر، بالتزامن مع العمل على مشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية حيث تم إبرام ملحق عقد المشروع لبدء المرحلة الأولى منه لمساحة تزيد على 110 آلاف كيلومتر مربع، وتم إكمال كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة للبدء في المشروع.

وأوضح أن عوائد المشروع المشترك بالبحر الأحمر سجلت خلال الشهور الماضية أعلى إيرادات للدخل منذ انطلاق المشروع، وأنه قد تم فتح قنوات اتصال مع شركات عالمية كبرى أظهرت اهتماماً بالاستكشاف في البحر الأحمر، وتم عقد عدة اجتماعات مع هذه الشركات باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس لعرض الفرص المتاحة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة نجحت في زيادة معدلات الإنتاج من مناطق امتيازها، حيث تجاوز الإنتاج الكلي خلال العام المالي الحالي وحتى نهاية مارس الماضي 7 ملايين برميل بمعدلات إنتاج يومية بلغت 23 ألف برميل زيت خام يومياً.

كما بلغ إجمالي إنتاج البوتاجاز عن نفس الفترة 3244 طنا، بالإضافة إلى مليار و800 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، لافتاً إلى الانتهاء من حفر بئرين استكشافيتين وأربع آبار تنموية وإصلاح 43 بئراً وإعادة إكمال 8 آبار.

وأضاف أن الشركة استمرت في إضافة احتياطيات بترولية جديدة من خلال تنمية وتقييم الاكتشافات البترولية الأخيرة، خاصة كشف شركة بتروجلف الأخير والذي أعاد إحياء منطقة جيسوم البحرية وأضاف احتياطيات كبيرة للزيت الخام وأنه يجري الآن إكمال البئر التقييمية GNN-4 بكميات إنتاج أولية تبلغ 2100 برميل يومياً من الزيت الخام.

كما يجري البدء في الخطوات التنفيذية لحفر البئرين GNN-5 وGNN-6، كما حققت شركة بتروملاحة كشفاً بترولياً مؤخراً من خلال حفر البئر الاستكشافية أبو مروة بمنطقة الغردقة، حيث تم تسجيل طبقات حاملة للزيت بسمك حوالي 140 قدماً، وجارٍ عمل الاختبارات والدراسات لوضع البئر على الإنتاج.