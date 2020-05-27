مورجان ستانلي: برنت فوق 40 دولارا خلال 6 أشهر

توقع بنك مورجان ستانلي، أن يبلغ خام برنت 40 دولارا للبرميل بنهاية العام ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا.

وأضاف البنك الأميركي في توقعاته، أن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 و6 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من 2020 والربع الأول من 2021.

وكان كبار المنتجين في العالم، ومنهم السعودية وروسيا، اتفقوا في أبريل/نيسان الجاري على خفض الإنتاج نحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار الجاري ويونيو/حزيران المقبل.

وأبقى البنك على توقعاته في الوقت الحالي لخام برنت عند 45 دولارا للبرميل على المدى الطويل لكنه يشير إلى "خطر نزولي متنام".

فيما رفع البنك لتوقعاته لخام برنت في الربع الثالث من 2020 من 30 دولارا إلى 35 دولارا للبرميل، كما رفع توقعاته في الربع الرابع من 2020 من 35 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل.

وتتوقع وزارة الطاقة الروسية توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمية في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين بفضل زيادة الاستهلاك، وفقا لما نقلته وكالة ريا الروسية للأنباء، الإثنين، عن مصدر حكومي، وفقا لما نقلتة "رويترز".

وقال المصدر إن وزارة الطاقة الروسية تتوقع فائضا بما بين 7 - 12 مليون برميل يوميا في سوق النفط العالمية.

وتجتمع دول أوبك+ أوائل يونيو/حزيران المقبل لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45% منذ بداية السنة.

وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد منصات الحفر الأميركية هبط إلى منخفض قياسي عند 318 في الأسبوع المنتهي في 22 مايو/أيار الجاري، مما يشير أيضا إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن الدكتور يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية"، إلى أن تعافي أسعار النفط جاء أكثر من المتوقع مع فتح الاقتصادات وبدء تطبيق اتفاق أوبك بلس في مايو.

وتوقع أن السوق النفطية ستشهد توازنا بين العرض والطلب في نهاية شهر يوليو، مع فائض بمعدل 200 ألف برميل فقط.