نوفاك يبحث تمديد خفض إنتاج النفط مع الشركات الروسية

كشفت مصادر مطلعة أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيجتمع مع شركات النفط الرئيسية لبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج الخام العالمية والتمديد المحتمل لمستويات التقليص الحالية بعد يونيو.



ويعد الاجتماع المقرر الثلاثاء مؤشرا جديدا على التزام موسكو بدعم أي خطوات مشتركة جديدة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ما اقتضت الضرورة، بعد أن قلصت إنتاجها لما يقرب من المستوى المستهدف له بموجب الاتفاق العالمي.



وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من أجل دعم الأسعار والطلب، الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.



وكانت مصادر قالت في وقت سابق هذا الشهر إن أوبك+ تريد الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط القائمة بعد يونيو، عندما تعقد المجموعة اجتماعها القادم والذي من المقرر بعده تقليص التخفيضات الحالية إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر.



وقال أحد المصادر إن نوفاك سيرأس اجتماعا مع الشركات عبر الإنترنت. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعقيب.



وقال مصدر آخر مطلع على تفاصيل الاجتماع "إمكانية تمديد الحصص القائمة لما بعد يونيو من المتوقع مناقشتها. فترة التمديد ستكون محل نقاش أيضاً."



وكان نوفاك قال الاثنين إنه يتوقع توازن العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال الشهرين القادمين.



ويتداول خام برنت عند حوالي 36 دولارا للبرميل حاليا، لكن الأسعار انخفضت بما يصل إلى 65.6% في الربع الأول من السنة في ظل تهاوي الطلب العالمي على النفط نحو 30% بسبب الأزمة التي كبحت حركة السفر والنشاط الاقتصادي.