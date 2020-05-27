ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين سوق الطاقة العالمية

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سوق الطاقة العالمي أثناء محادثة هاتفية.

وذكر الكرملين بحسب "رويترز"، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون الوثيق بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

تأتي هذه المباحثات قبل أسبوعين من مؤتمر نفطي.

موضوع يهمك أبلغ ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينغ، العاملين في رسالة بالبريد الإلكتروني، الأربعاء، أن الشركة ستخطر 6770 عاملا في... بوينغ تسرّح 6770 عاملاً بمستهل خطة خفض قاسية شركات

وأضاف الكرملين أنهما أشارا أيضا إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أبريل في إطار مجموعة أوبك+ لكبح إنتاج النفط.

وقال الكرملين في بيان "تم الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق في هذا الموضوع عبر وزارتي الطاقة".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون للنفط بقيادة روسيا على خفض إنتاجهم النفطي بحوالي 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو للتغلب على ركود سوق الخام التي تضررت من فائض في الإنتاج وجائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تعقد مجموعة أوبك+ مؤتمرا عبر الإنترنت في الأسبوع الثاني من يونيو لمناقشة سياستها الإنتاجية.

ووفقا للاتفاق الحالي، فإن من المنتظر تخفيف قيود الإنتاج بدءا من يوليو. وقالت عدة مصادر، إن هناك مناقشات بشأن احتمال مواصلة المستوى الحالي لتخفيضات الإنتاج إلى ما بعد يونيو.

وتبشر أسواق النفط بالتعافي، مع بدء فتح الاقتصادات في مختلف دول العالم، بعد مرحلة حرجة من الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومع انفراجة الأسواق، تواصلت عمليات الشراء للنفط الخام ومشتقاته من قبل صناديق التحوط ومديري المحافظ الأسبوع الماضي التي أضافت 30 مليون برميل، وبقيت عمليات الشراء متركزة بشكل خاص على عقود خام غرب تكساس.

وقام مديرو المحافظ بعمليات الشراء الصافي للأسبوع السابع من أصل الأسابيع الثمانية التي مضت، ليبلغ مجموع ما تم شراؤه منذ الـ24 من مارس 292 مليون برميل من النفط، 75% منها تركزت على عقود مختلفة لخام غرب تكساس.

ونتيجة لذلك، تحتفظ الصناديق الآن بمركز صافي قدره 380 مليون برميل من خام غرب تكساس المدرج في بورصتي NYMEX وICE، مقابل 158 مليون برميل فقط لخام برنت.