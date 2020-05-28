ألبرتا الكندية تخفض إنتاج النفط بمليون برميل يوميا

قالت وزيرة الطاقة في ألبرتا في رسالة إلى منظمة أوبك بأن الإقليم الكندي خفض إنتاجه من النفط بحوالي مليون برميل يوميا.



ويمثل هذا الخفض في إنتاج ألبرتا، الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، حوالي ربع إنتاج النفط في الإقليم، حسبما قالت سونيا سافاج وزيرة الطاقة في الإقليم في مقابلة ستنشر في عدد أبريل/مايو من نشرة أوبك.



وقال بنك جولدمان ساكس يوم الثلاثاء إن كندا قد تعلن عن تخفيضات إنتاجية إضافية إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.



وقالت سافاج إنها تأمل بأن ألبرتا ستستمر في المشاركة في محادثات في المستقبل بين أوبك ومنتجين رئيسيين للنفط لتحقيق التوازن في أسواق الخام.