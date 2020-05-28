برنت يرتفع فوق 35 دولارا و"الأميركي" يقلص الخسائر

عدلت أسعار النفط اتجاهها، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، إذ شهد خام برنت ارتفاعا بعد خسائر جاوزت 2%، فيما قلص الخام الأميركي خسائره، بعد الإعلان عن دراسة السعودية وبعض المنتجين الآخرين في أوبك تمديد تخفيضات قياسية مرتفعة للإنتاج حتى نهاية 2020.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.08% ليصل إلى 35.33 دولار للبرميل، فيما قلص الخام الأميركي خسائره التي جاوزت 4% في بداية التداولات، لتقتصر فقط على 0.61% إلى 32.62 دولار للبرميل.

موضوع يهمك أفادت مصادر بأوبك+ وقطاع النفط الروسي بأن السعودية وبعض منتجي النفط الآخرين في أوبك يدرسون تمديد تخفيضات قياسية مرتفعة... السعودية ومنتجون آخرون يرغبون بتمديد خفض إنتاج النفط طاقة

يأتي هذا بعدما هبطت أسعار النفط، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات لقطاع الطاقة الأميركي ارتفاعا مفاجئا كبيرا في مخزونات الخام مما بدد آمال التعافي السلس للطلب، مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3% أو 98 سنتا مسجلة 31.83 دولار للبرميل.

موضوع يهمك زادت العقود الآجلة للنفط من خسائرها إلى حوالي 5% ليتداول خام برنت عند 34.26 دولار للبرميل والخام الأميركي عند مستويات 32... عقود النفط تخسر 5%.. برنت عند 34 دولارا طاقة

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة في وقت سابق 5% مسجلة مستوى منخفضا عند 31.14 دولار للبرميل.



كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2% أو 71 سنتا إلى 34.03 دولار للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 33.63 دولار للبرميل.



وفي هذا السياق، قال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "الارتفاع في المخزونات (بحسب معهد البترول الأميركي)... لم يكن متوقعا ويعني أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستكون منتظرة بترقب هذا المساء. بدا أن ذلك يضغط على المعنويات في آسيا".

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو أيار، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.



بدوره، قال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق لدى شركة أكسي كورب "مع افتراض أن سوق النفط تعود للتوازن بوتيرة أسرع من توقع أي طرف.. يحاول المستثمرون الآن استيعاب ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+ المقبل".



وتابع قائلا "وكما جرت العادة في الفترة التي تسبق أي اجتماع لأوبك+، ينصب التركيز على التزام روسيا وهو أمر مفهوم بالنظر لسوابقهم في التعثر في الأداء داخل أوبك+".