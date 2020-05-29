أدنوك تقلص مخصصات خام يوليو 5% تمشياً مع اتفاق أوبك+

أبلغت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة أخطرت عملاءها بخفض في مخصصات النفط الخام لشهر يوليو تمشيا مع قرار أوبك+ الشهر الماضي تقليص الإمدادات.

وقالت المصادر استنادا إلى خطاب للمشترين بتاريخ 28 مايو إن مخصصات جميع الخامات - مربان وزاكوم العلوي وداس وأم اللولو - سيجري خفضها خمسة بالمئة لجميع المشترين بعقود محددة الأجل في يونيو.

وأبرمت أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، في أبريل نيسان اتفاقا جديدا للإمدادات اعتبارا من أول مايو لدعم السوق عقب نزول الطلب بسبب إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتقوم أوبك+ بخفض الإنتاج بمعدل قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/ويونيو.

وبالنسبة لشهر مايو أيار، خفضت أدنوك الإمدادات من خاميها مربان وزاكوم العلوي بنسبة 15% وقلصت الإمدادات لخاميها أم اللولو وداس بنسبة 5%.

وبالنسبة لشهر يونيو/حزيران، أبلغت أدنوك المشترين بخفض 20% في درجتي الخام مربان وزاكوم العلوي و5% لداس وأم اللولو.