الذهب يقفز 1% مع الضبابية حيال حرب التجارة

ارتفع الذهب 1% الجمعة، بدعم من استمرار حذر المستثمرين الذين يترقبون رد فعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إزاء قانون الأمن القومي الصيني لهونغ كونغ وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1734.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1642 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1750.20 دولار للأوقية.

موضوع يهمك ارتفعت أسعار النفط إذ اختتمت العقود الآجلة للخام الأميركي مايو/أيار بمكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة... مكاسب شهرية تاريخية للنفط.. الأميركي يقفز 88% وبرنت 40% طاقة

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا للسمسرة "تركز الأسواق الآن بشدة على أكبر اقتصادين في العالم وما من المرجح أن يكون معركة طويلة ومستمرة".

وعلى خلفية توتر أميركي صيني حول ملفات عدة، بينها مشروع قانون صيني مثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، أعلن ترمب، أن واشنطن ستنهي المعاملة الخاصة لهونغ كونغ بسبب الصين.

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن "هناك خطوات نتخذها لها علاقة بالوضع المقلق في هونغ كونغ".

يدفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، والذي يفاقمه تنامي الخلاف الأميركي الصيني، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تحقيق زيادة شهرية بنسبة 3%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3% إلى 17.81 دولار للأوقية. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 18.7% وهو أكبر مكسب منذ يناير/كانون الثاني 2012.

وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1933.59 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.9% إلى 830.92 دولار لكنه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ أغسطس/آب 2019.