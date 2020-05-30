مكاسب شهرية تاريخية للنفط.. الأميركي يقفز 88% وبرنت 40%

ارتفعت أسعار النفط إذ اختتمت العقود الآجلة للخام الأميركي مايو/أيار بمكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة لأميركي الصيني سيظل كما هو وتراجع إنتاج الخام.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز عند 35.49 دولار للبرميل، إذ قفزت 1.78 دولار، بما يعادل 5.3%.

وأغلق خام برنت تسليم يوليو/تموز عند 35.33 دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات. لكن عقود أغسطس/آب الأكثر نشاطا أنهت الجلسة عند 37.84 دولار للبرميل، بارتفاع 1.81 دولار، أو 5% تقريبا.

موضوع يهمك قالت مصادر تجارية ومحللون إن كميات النفط الخام المخزنة على متن السفن في آسيا شهدت تراجعا عن ذروة بلغتها في وقت سابق هذا... الصين والهند تسحبان من مخزونات النفط العائمة طاقة

وشهد كلا الخامين ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط الإنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب، إذ تتحرك أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينة نيويورك، ودول أخرى في اتجاه استئناف الأنشطة بعد إجراءات عزل عام مرتبطة بفيروس كورونا.

وسجل غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88% بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة. وسجل برنت ارتفاعا بنحو 40% وهو أكبر صعود شهري منذ مارس/آذار 1999.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن إدارته ستبدأ في إلغاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ ردا على خطط الصين فرض تشريع أمني جديد بالإقليم، لكنه لم يقل إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين عرضة للخطر.

وهدأ ذلك المستثمرين في النفط القلقين من أن يصيب انهيار العلاقات التجارية استهلاك النفط بمزيد من الضرر.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال مانجمنت بنيويورك "كان هناك الكثير من الهلع قبل المؤتمر الصحافي هذا، لذا يبدو كأن التصور الأسوأ لن يتحقق".

تدعم النفط أيضا بعدد قياسي منخفض لحفارات النفط والغاز الأميركية والكندية، والذي يشير إلى مزيد من انخفاض الإمداد من أكبر منتج للخام في العالم.

ونزل عدد حفارات النفط والغاز الأميركية بمقدار 17 إلى مستوى منخفض قياسي عند 301 هذا الأسبوع، بحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة تعود إلى عام 1940.