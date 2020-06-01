الكرملين: بوتين وترمب ناقشا أهمية اتفاق أوبك+ لاستقرار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، بخطته لعقد قمة موسعة لمجموعة السبع في وقت لاحق هذا العام.



وناقش الزعيمان أيضا اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط وكيف أنه يؤدي إلى استقرار الأسعار في أسواق الخام.

إلى ذلك، قال مصدران في أوبك+، لرويترز اليوم الاثنين، إن أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.

موضوع يهمك أكدت مصادر مطلعة أمس أن دول تحالف "أوبك+" تقترب من اتخاذ قرار بتبكير موعد اجتماع التحالف المقبل عدة أيام، الذي سيحدد... أوبك+ تدرس تمديد التخفيضات الحالية بين شهر إلى 3 أشهر طاقة

من جهة أخرى، أبلغت مصادر مطلعة على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو أيار مع دخول اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج حيز التنفيذ.

وكان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان و9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو أيار. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وخفضت روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي أُبرم في أبريل نيسان وبدأ سريانه من أول مايو أيار.

إلى ذلك، كانت مصادر مطلعة قد أكدت أمس أن دول تحالف "أوبك+" تقترب من اتخاذ قرار بتبكير موعد اجتماع التحالف المقبل عدة أيام، الذي سيحدد الحاجة إلى خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق.

ووفقا لما أوضحته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، سيتيح ذلك للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية. وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق المعمول به حالياً في (أبريل) في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا.