بعد الانهيار الكبير.. هكذا استقرت أسعار النفط الآن

استقر سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، تسليم أغسطس، الاثنين، دون تغيير يذكر، عند سعر 37.84 دولاراً أميركياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للعقود الآجلة تسليم يوليو، بمقدار أربعة سنتات، ما نسبته 0.1% ليثبت عند 35.53 دولاراً أميركياً.

موضوع يهمك قال متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان أُرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني إن الصندوق يبحث دائما عن فرص... صندوق الاستثمارات العامة: نبحث عن فرص استثمارية بأسعار مغرية اقتصاد

وقال مصدران في أوبك+، لرويترز إن أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.

من جهة أخرى، أبلغت مصادر مطلعة على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو أيار مع دخول اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج حيز التنفيذ.

وكان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان و9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو أيار. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

واقترحت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة "أوبك"، تقديم موعد الاجتماع المقبل للمجموعة، ليعقد قبل موعده بأيام، إلى الخميس المقبل بدلاً من 10 (يونيو) الجاري.