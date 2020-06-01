توقعات بانخفاض صادرات نفط روسيا عبر خطوط الأنابيب 17%

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس، اليوم الاثنين، أن شركة ترانسنفت الروسية تتوقع انخفاض صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب بنسبة 17% في يونيو حزيران على أساس شهري إلى 13.7 مليون طن.



وقالت الشركة، التي تحتكر خطوط الأنابيب، إن صادرات النفط عبر منظومتها انخفضت 12% على أساس سنوي إلى 16.5 مليون طن في مايو أيار.



وأفادت ترانسنفت أن صادرات روسيا النفطية إلى الصين عبر خط أنابيب متفرع من خط غرب سيبيريا المحيط الهادي وإلى قازاخستان قد تزيد 27% على أساس شهري في يونيو حزيران.

في حين من المتوقع انخفاض إجمالي إمدادات نفط روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى 32.55 مليون طن في يونيو حزيران هذا العام نزولا من 38.05 مليون طن في يونيو حزيران 2019.