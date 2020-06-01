عقود النفط تهبط مع تصاعد التوترات بين أميركا والصين

هبطت أسعار النفط على وقع تصاعد التوتر بين أميركا والصين.

وانخفض خام برنت 1% إلى 37.35 دولار للبرميل، بينما هبط الخام الأميركي 3% إلى 34.42 دولار.

موضوع يهمك فتحت الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت بنيويورك منخفضة الاثنين بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في... وول ستريت تغض الطرف مؤقتاً عن احتجاجات فلويد أسواق المال

إلى ذلك، فتحت الأسهم الأميركية منخفضة الاثنين بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16% إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 11.46 نقطة، أو 0.38% إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19% إلى 9471 نقطة عند الفتح.

وقام بنك غولدمان ساكس بتغيير توقعاته لعمليات بيع حادة بالأسواق الأميركية بعد ارتفاعاتها الأخيرة وفق الآتي:

- يتوقع هبوط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى 2750 بدلا من 2400 توقعها سابقا.

- التوقعات الجديدة تمثل تراجعا بـ 10% عن إغلاق مؤشر ستاندرد أند بورز يوم الجمعة.

- إمكانية ارتفاع مؤشر S&P لمستوى 3200 نقطة أي أكثر من 5% عن إغلاق يوم الجمعة.

- مؤشر ستاندرد أند بورز ارتفع بنسبة 36% منذ 23 مارس 2020.