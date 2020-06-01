لبنان.. تأجيل طلبات الاشتراك بتراخيص الحقوق البترولية

أعلن وزيرُ الطاقة والمياه اللبناني، ريمون غجر، تأجيلَ الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية لمنح الحقوق البترولية في المياه البحرية اللبنانية، نظرا إلى الشلل الذي أصاب الشركات العالمية المنقبة عن النفط والغاز بسبب جائحة كورونا.

وأشار وزيرُ الطاقة والمياه اللبناني إلى أنه سيتمُ تحديد الموعد بالاستناد إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول بهدف إتمام هذه الدورة قبل نهاية العام 2021.

وأرجع الوزير تكرر تأجيل هذا الموعد النهائي، إلى انتشار جائحة كورونا على امتداد العالم تاركا آثارا مدمرة على القطاع البترولي من انخفاض الطلب على النفط والغاز وصولا الى الانخفاض الحاد لأسعار هاتين السلعتين.

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وكانت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان قد عملتا منذ موافقة مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية في العام 2019 على التسويق لهذه الدورة وعلى التواصل مع الشركات التي أبدت اهتمامها بالاشتراك فيها والاجابة عن أسئلتها واستفساراتها حول تقديم طلبات الاشتراك.

كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع مرسوم يسمح للشركات بتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة عبر شبكة الانترنت بشكل آمن.