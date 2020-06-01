3.2 مليون برميل إجمالي صادرات نفط العراق في مايو

أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار، بينما أتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف ب/ي في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر عادة حوالي 3,5 مليون برميل يومياً. وتعتمد على عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من موازنة الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.

موضوع يهمك قال مسؤولان تنفيذيان بشركة غاز البصرة، لرويترز، إن "شل" أجلت موظفيها الأجانب، البالغ عددهم نحو 60، من شركة غاز البصرة... "شل" تجلي موظفين أجانب من مشروع لغاز البصرة بالعراق طاقة

وكانت مجموعة "أوبك بلاس" التي تضم دول منظمة أوبك والدول المصدرة خارجها وعلى رأسها روسيا اتفقت في نيسان/أبريل على خفض بمقدار 9,7 مليون برميل يومياً بعد انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدلاتها منذ عقدين.

وقالت وزارة النفط في بيانها إنه بحسب الإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت صادرات النفط الخام 99,5 مليون برميل، بإيرادات بلغت 2,9 مليار دولار، بسعر 21 دولارا للبرميل الواحد.

وفي نيسان/أبريل الماضي، انخفضت إيرادات العراق من النفط إلى 1,4 مليار دولار، أي أقل بخمسة أضعاف عما كانت عليه قبل عام لحجم الإنتاج نفسه، وذلك جراء تدهور أسعار الخام عالمياً وسط تفشي جائحة كوفيد-19.

وفي بداية أيار/مايو 2019، أعلنت بغداد عن تحقيق إيرادات بنحو 7 مليارات دولار مقابل تصدير 104 ملايين برميل.

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار/مارس الماضي نحو 105 ملايين برميل، بإيرادات 2,99 مليار دولار. وكان العراق حقق في شباط/فبراير إيرادات بـ5,5 مليار دولار مقابل بيع 98 مليون برميل فقط.