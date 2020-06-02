اصطفاف ناقلات النفط أمام السواحل الصينية مع عودة الطلب

في إشارة لتعافي الطلب على النفط من الصين، أشار تقرير لوكالة بلومبرغ إلى اصطفاف ناقلات النفط أمام موانئ البلاد، مع تزايد الطلب من محطات التكرير الخاصة والمملوكة للدولة.

وقالت الوكالة إن أكثر من 24 ناقلة للنفط ترسو على موانئ الساحل الشرقي للصين، مع عودة الطلب في مايو لمستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا. كما ساهم تراجع أسعار النفط في زيادة هوامش الربحية لشركات التكرير، وهو ما ساهم بدوره في دعم الطلب.

كذلك توقعت شركة "فورتيكسا" أن ما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط سيتم تفريغها في الصين خلال الأيام العشرة المقبلة.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94% أو ما يعادل 36 سنتاً إلى 38.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.73% أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل.

وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.