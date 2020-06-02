العراق يتعهد بخفض أكبر لإنتاج النفط: ملتزمون باتفاق أوبك+

غرد وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي علي عبد الأمير علاوي، على تويتر، قائلا إن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.



ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل نيسان.

موضوع يهمك قالت وزارة النفط العراقية إن إجمالي صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني.ولفتت... النفط العراقية: لا تأثير للتظاهرات على الصادرات من موانئ الجنوب طاقة

يذكر أن العراق قد سجل التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج في مايو أيار.

ويوم أمس، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار، بينما أتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف ب/ي في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر عادة حوالي 3,5 مليون برميل يومياً. وتعتمد على عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من موازنة الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.

وكانت مجموعة "أوبك بلاس" التي تضم دول منظمة أوبك والدول المصدرة خارجها وعلى رأسها روسيا اتفقت في نيسان/أبريل على خفض بمقدار 9,7 مليون برميل يومياً بعد انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدلاتها منذ عقدين.