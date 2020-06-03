كشف بترولي جديد بمصر ينتج آلاف البراميل و18 مليون قدم غاز يوميا

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، عن تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية.

وقالت في بيان، حصلت العربية نت على نسخة منه، أن الكشف تحقق بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم .

والجدير بالذكر أنه سبق للشركة تحقيق كشف بترولي كبير فى شهر ديسمبر 2019 في البئر الاستكشافي ASH-2 والذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و10 مليون قدم مكعبة من الغاز.