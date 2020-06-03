السعودية تقترح تأجيل اجتماع أوبك+ إلى منتصف يونيو

قال مصدر في أوبك إن السعودية اقترحت تأجيل الاجتماع القادم لمجموعة أوبك+ إلى منتصف يونيو.

وقال المصدر إن عقد اجتماع أوبك+ منتصف يونيو يسمح بمراجعة التزام الدول بالتخفيضات.

إلى ذلك، أكد مصدران بأوبك+ أن السعودية وروسيا قد اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ الحالية لمدة شهر.

وأشار مصدر بأوبك إلى أن دول أوبك+ تبحث تطبيق معيار للامتثال لتخفيضات النفط، وفق ما ورد في "رويترز".

وأوضح المصدر بأن اجتماع أوبك+ في 4 يونيو مشروط بأن تعوض الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة.

ووفق ما ورد في وكالة بلومبيرغ، فإن السعودية وروسيا تطلبان بتعهدات صارمة بالالتزام بحصص الإنتاج النفطي من بعض الدول من بينها #العراق و #نيجيريا.

وذكرت بلومبيرغ أن اجتماع #أوبك+ مهدد بعدم الانعقاد بسبب "الغش" في الالتزام بخفض الإنتاج من بعض الدول.

وكان وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي علي عبد الأمير علاوي، قد غرد على تويتر، قائلا إن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل نيسان.

يذكر أن العراق قد سجل التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج في مايو أيار.

وفي اليومين الماضيين، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار، بينما أتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف ب/ي في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".