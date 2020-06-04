انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت، إذ لا يزال الطلب على الوقود ضعيفا، بسبب جائحة فيروس كورونا.



وخففت أغلب الولايات الأميركية القيود على التحركات لكبح انتشار كوفيد-19، لكن النشاط يتعافى ببطء.



وانخفضت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو إلى 532.3 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.



وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع.



وزاد استهلاك مصافي التكرير للخام بواقع 316 ألف برميل يومياً مع ارتفاع معدلات التشغيل 0.5 نقطة مئوية.



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتتجاوز توقعات لزيادة قدرها مليون برميل.



وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.9 مليون برميل إلى 174.26 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 2.7 مليون برميل.



وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 639 ألف برميل يوميا إلى 6.2 مليون برميل يوميا.