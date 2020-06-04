بوتاش وتوتال توقعان اتفاقاً لتوريد 1.2 مليون طن من الغاز المسال

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة بوتاش التركية للطاقة المملوكة للدولة وقعت اتفاقاً لشراء 1.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من عملاق الطاقة الفرنسي توتال.



وأضافت المصادر أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه في أواخر 2020 ويستمر ثلاث سنوات.



وساعدت أسعار قياسية منخفضة للغاز والغاز الطبيعي المسال تركيا على زيادة حصة الغاز المسال في مزيج الطاقة بحوالي 60% في الأشهر الخمسة الأولى من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات من رفينيتيف.



وتشتري تركيا الغاز المسال على أساس طويل الأجل من نيجيريا والجزائر. وينتهي العقد مع نيجيريا في 2021 في حين أن اتفاقاً مع شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة يستمر حتى أواخر 2024. وهناك أيضا عقد متوسط الأجل مع قطر غاز ينتهي هذا العام.



وقال مصدران إن العقد الموقع مع توتال ينص على تسليم 1.2 مليون طن من الغاز المسال على مدار الأعوام الثلاثة، بينما قال المصدر الثالث إنه لتسليم 1.2 مليون طن سنويا.