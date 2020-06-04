روسيا: سوق النفط قد يشهد عجزا بـ5 ملايين برميل في يوليو

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن فائض إمدادات النفط العالمية انخفض إلى 7 ملايين برميل يوميا في مايو.

وتوقع أن يشهد السوق عجزا يتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يوميا في يوليو، ، اعتمادا على معايير اتفاق سيتوصل إليه منتجو أوبك+، وفقا لوكالة انترفاكس الروسية.

واستبعد أن تتخذ أمريكا قرارا رسميا بشأن إنتاج النفط. وأشار في الوقت ذاته أنه على اتصال مع أمريكا بشأن سوق النفط.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، في التعاملات المبكرة، وهبط خام برنت بنسبة 1.6% إلى 39.5 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 2% إلى 36.51 دولار للبرميل.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع أمس الأربعاء، لكنها ظلت دون أعلى مستوياتها للجلسة عندما قفزت في التعاملات المبكرة فوق 40 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار، مع تراجعها وسط شكوك بشأن توقيت ونطاق تمديد محتمل لاتفاق بين أوبك وحلفائها لخفض إمدادات الخام.

وتلقت الأسعار دعما من هبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، لكنها تعرضت لضغوط من قفزة حادة في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسط فتور في الطلب.