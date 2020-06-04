مصادر: أوبك+ قد تجتمع هذا الأسبوع بشرط امتثال غير الملتزمين

قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ لرويترز اليوم الخميس إن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعا وزاريا افتراضيا هذا الأسبوع إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.

وما زالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج.

وعرقلت مناقشات بشأن مستوى الالتزام الضعيف لبعض الدول في مايو أيار اقتراحا من الجزائر وهي الرئيس الحالي لأوبك بعقد اجتماع اليوم الخميس.

وأشار مصدر إلى أن "هناك مناقشات بين الوزراء بشان إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو أيار في يونيو حزيران ويوليو تموز".

وأضافت المصادر أنه قد تتم الدعوة لعقد اجتماع وزاري مع مهلة قصيرة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق.

وإلى ذلك، قال الكرملين اليوم الخميس إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال مستمر مع وزراء بقية دول أوبك+، لكنه لم يؤكد موعد اجتماع مرتقب لمناقشة تخفيضات إنتاج النفط.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم التحدث مع نظيره الأميركي دونالد ترمب أو رؤساء دول آخرين بشأن الأمر لكنه أشار إلى استقرار أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة.