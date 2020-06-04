وفدان إيرانيان في العراق.. وعقد لتصدير الكهرباء إلى بغداد

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، عن توقيع إيران عقداً مدته عامان مع العراق لتصدير الكهرباء إلى البلد المجاور، وفق ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الخميس.



يأتي الاتفاق في ظل عقوبات أُعيد فرضها على إيران منذ 2008 تحظر على الدول شراء الطاقة الإيرانية. وخرج الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران المُبرم في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران ألحقت الضرر باقتصادها.

موضوع يهمك قال مسؤول كبير بوزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن العراق ينتج حالياً 19.5 جيجاوات من الكهرباء ويحتاج 26.5... العراق يستورد 7 جيجاوات كهرباء من إيران طاقة

وقال أردكانيان الذي سافر إلى العراق أمس الأربعاء "وقعنا عقدا مع العراق لتصدير الكهرباء في 2020 و2021.



"بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في العراق، جرى تلقي نصف المدفوعات بقيمة 400 مليون دولار خلال الرحلة".



وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال في مايو أيار إن واشنطن منحت العراق إعفاء من العقوبات مدته 120 يوماً لكي يواصل استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة على النجاح.



ومددت واشنطن مرارا الاستثناء من العقوبات لبغداد كي تستخدم إمدادات الطاقة الإيرانية المهمة لشبكتها للكهرباء لمدد 90 أو 120 يوماً، لكن في أبريل نيسان، منحت تمديدا لمدة 30 يوما فقط في الوقت الذي واجهت فيه بغداد صعوبات لتشكيل حكومة جديدة.



وقال أردكانيان إن طهران وبغداد قامتا بمراجعة خطة مدتها 3 سنوات لإعادة إعمار قطاع الكهرباء العراقي من جانب القطاع الخاص الإيراني.



وأفاد أردكانيان "سيزور وفدان إيرانيان من الفنيين والخبراء العراق الأسبوع القادم لتوقيع عقدين مهمين بشأن تقليص فاقد شبكة الكهرباء وإصلاح معدات للكهرباء".