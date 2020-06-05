وزير الطاقة السعودي: التنسيق جار لعقد اجتماعات لأوبك+ السبت

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الجمعة إن أوبك وحلفاءها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يعكفون على عقد اجتماع بشأن سياسة إنتاج النفط السبت.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الأوضاع الآن تضمن نجاحاً مأمولاً للاجتماعات وإن التنسيق جار لعقد اجتماعات لأوبك وأوبك+ بعد ظهر الغد.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط وإقرار نهج جديد يستهدف إجبار الأعضاء المتراخين مثل العراق ونيجيريا على الامتثال على نحو أفضل للقيود القائمة.

واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو إلى ديسمبر.

وقال مصدران بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات الأكبر حتى نهاية يوليو لكنهما قالا إن الرياض تدفع أيضا لتمديدها حتى نهاية أغسطس.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو 3% اليوم الجمعة ليُتداول عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 41 دولارا للبرميل.

وانخفض برنت دون 20 دولاراً للبرميل في أبريل. وتراجعت الأسعار من مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة هذا الأسبوع بسبب الضبابية التي تكتنف موعد اجتماع أوبك+.

وقال مصدر بأوبك+ إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+.



وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بارتفاع مستوى الامتثال. وأضافت أن الدول التي أنتجت بما يفوق حصتها في مايو أيار ويونيو حزيران يتعين عليها التعهد بالالتزام بالأهداف والموافقة على تعويض أي فائض في الإنتاج حدث في وقت سابق عبر خفض المزيد من يوليو وأغسطس وسبتمبر.



ودعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتحسين الامتثال في خطاب أرسله إلى أوبك+ واطلعت عليه رويترز.



وكتب "كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة، أجد أنه من المخيب للآمال وغير المقبول أن يلتزم بعض المنتجين الكبار ممن لديهم قدرات مثل (السعودية) وروسيا بنسبة 100 بالمئة أو أكثر بينما يلتزم منتجون كبار آخرون بأقل من 50%".



وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على التعهد الإضافي. وللعراق إحدى أسوأ معدلات الامتثال في مايو أيار وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك.



وقالت مصادر بأوبك+ إن اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية لأوبك+، واللتين تراجعان وضع السوق وعادة ما تقدمان توصيات بشأن سياسة الإنتاج، من المقرر أن تُعقد حاليا يومي 17 و18 يونيو.