أنظار الأسواق على اجتماع أوبك+.. هل يلتزم المقصرون؟

المصدر: موسكو، دبي، لندن - رويترز

تجتمع أوبك وحلفاؤها برئاسة روسيا، اليوم السبت، للموافقة على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط وحث دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة.

موضوع يهمك قال وزير الطاقة السعودي اليوم الجمعة إن أوبك وحلفاءها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يعكفون على عقد اجتماع بشأن سياسة... وزير الطاقة السعودي: التنسيق جار لعقد اجتماعات لأوبك+ السبت طاقة

واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو أيار ويونيو حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول.

وقالت مصادر بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو تموز.

وارتفع خام القياس برنت، الذي انخفض دون 20 دولاراً للبرميل في أبريل نيسان، بأكثر من 5% الجمعة، ليجري تداوله عند أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر فوق 42 دولارا للبرميل.

وقالت أوبك الجمعة إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+ في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وقالت مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بالامتثال لأنه يتعين على الدول التي أنتجت أكثر من حصتها في مايو أيار ويونيو حزيران تعويض ذلك بخفض أكبر خلال الأشهر المقبل .

وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على تخفيضات إضافية. وللعراق إحدى أسوأ معدلات الامتثال في مايو أيار وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك.

ولم يتضح على وجه الدقة كيف سيخفض العراق إنتاجه ويتفق مع شركات النفط الضخمة التي تعمل في أراضيه على خفض الإنتاج. وقالت نيجيريا إنها تهدف أيضا إلى تحقيق الامتثال الكامل.