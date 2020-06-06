أول شحنة نفط أميركية لروسيا البيضاء تصل أوروبا

وصلت ناقلة تحمل أول شحنة من النفط الخام الأميركي متجهة لروسيا البيضاء إلى ميناء كلايبيدا في ليتوانيا في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وتتطلع روسيا البيضاء إلى تقليل اعتمادها شبه الكامل على إمدادات الطاقة من حليفتها المقربة روسيا، وذلك بعد خلاف مع موسكو هذا العام بشأن السعر الذي تدفعه مقابل النفط الروسي.

وانتهى الخلاف، لكن روسيا البيضاء قالت إنها تريد أن تقف ضد هيمنة روسيا على سوقها وتنوع مصادر وارداتها النفطية.

وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن الشحنة الأميركية الأولى من الخام لروسيا البيضاء في مايو أيار.

استوردت روسيا البيضاء هذا العام 7 شحنات محمولة بحرا من النفط الخام عبر كلايبيدا، وهي من خام يوهان سفيردروب النرويجي والخام الخفيف وخام الأورال الروسي.

واستوردت أيضا خاما أذربيجانيا خفيفا عبر ميناء يوجني في أوكرانيا.