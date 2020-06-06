إحسان إسماعيل وزيراً للنفط العراقي

قال أعضاء بمجلس النواب العراقي إن المجلس أقر يوم السبت تعيين إحسان عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنفط.

ووافق المجلس أيضا على تعيين عدة وزراء آخرين بينهم وزراء الخارجية والتجارة والعدل والثقافة، بحسب "رويترز".

وإسماعيل هو رئيس شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة، ويأتي تعيينه وزيرا للنفط خلفاً لثامر الغضبان.

وكان العراق قد سجل التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج ضمن صيغة اتفاق أوبك+ في مايو أيار.

وأعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار.

وأتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف ب/ي في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر عادة حوالي 3,5 مليون برميل يومياً.

وتوفر عائدات النفط أكثر من 90% من موازنة الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.

وكانت مجموعة "أوبك بلاس" التي تضم دول منظمة أوبك والدول المصدرة خارجها وعلى رأسها روسيا اتفقت على خفض بمقدار 9,7 مليون برميل يومياً بعد انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدلاتها منذ عقدين.