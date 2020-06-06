الإمارات: اجتماع أوبك وأوبك+ يستهدف توازن النفط

أكد وزير النفط الإماراتي، سهيل المزروعي، أن اجتماع أوبك وأوبك+ يهدف لتحقيق توازن السوق النفطية.

بدأت دول مجموعة أوبك+ اجتماعها الافتراضي عبر الفيديو وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق على تمديد خفض إنتاج النفط بالمعدل الحالي، لشهر واحد أي حتى نهاية يوليو.

وقال مندوب في أوبك إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا سيتفقون على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية يوليو، على أن تراجع موقف السوق لاحقاً في يونيو لاحتمال التمديد لفترة أطول.

ونقلت "رويترز" عن مسودة إعلان أوبك+ أن الدول التي لم تستطع خفض الإنتاج 100% في مايو ويونيو سيتعين عليها التعويض من يوليو إلى سبتمبر.

وأضاف المندوب الذي طلب عدم ذكر اسمه "على الأرجح سيسفر اجتماع اليوم عن تمديد للاتفاق لمدة شهر واحد فقط. هذا هو التوجه العام داخل أوبك+" بحسب "رويترز".