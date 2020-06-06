برنت فوق 42 دولاراً تفاؤلاً بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الجمعة بعد هبوط لم يكن متوقعاً لمعدل البطالة الأميركي في مايو أيار وقرار أوبك تقديم موعد محادثات، بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج إلى يوم السبت.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8% إلى 42.30 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2%.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.14 دولار، أو 5.7% إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7%.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية عن انخفاض مفاجئ في معدل البطالة إلى 13.3% الشهر الماضي من 14.7% في أبريل نيسان.

ربح برنت 17% منذ 29 مايو أيار ليبلغ ذروة 3 أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا.

وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل نيسان. وارتفع غرب تكساس الوسيط 11%.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن اجتماعاً عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة لمجموعة كبار منتجي النفط المعروفة باسم أوبك+ سينعقد السبت.

وتأمل السوق في أن بعض الدول غير الملتزمة ربما توافق الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.