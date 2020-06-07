المكسيك: لن نشارك أوبك+ في تمديد خفض الإنتاج إلى يوليو

قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي إن بلادها لن تنضم لكبار منتجي النفط الآخرين في تمديد تخفيضات الانتاج إلى يوليو تموز.

وكانت مجموعة أوبك+، المؤلفة من أعضاء أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اتفقت في أبريل نيسان على خفض المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران لتدعيم الأسعار.

وبموجب الاتفاق، تعهدت المكسيك بتقليص إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران، مقاومة ضغوطا من منتجي النفط الآخرين للقيام بخفض قدره 400 ألف برميل يوميا.

وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول، لكن أوبك+ اتفقت يوم السبت على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يوليو تموز.

ويوم الجمعة، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تعهد بزيادة إنتاج بلاده من النفط، إن المكسيك ليست في وضع يسمح لها بإجراء المزيد من التخفيضات فوق ما اتفقت عليه في أبريل نيسان.

وأكدت نالي أن المكسيك لن تشارك في التخفيضات الجديدة التي تم الاتفاق عليها يوم السبت.

وقالت للصحافيين في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك "هناك دول أخرى مددت تخفيضاتها إلى يوليو وفي هذه الحالة قلنا لا سنتمسك بالاتفاقية التي وقعناها في أبريل."

وأدى عدم استعداد المكسيك للتماشي مع دول مجموعة أوبك+ الأخرى في إجراء تخفيضات في الإنتاج إلى خلاف داخل المجموعة في أبريل نيسان.

وتم التوصل لاتفاق بعد أن قالت المكسيك إن الولايات المتحدة ستساعد في تعويض الفرق.