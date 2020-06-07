روسيا تستغني عن 373 مليون برميل من النفط في 2020

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى ما بين 510 ملايين و520 مليون طن في 2020 من حوالي 561 مليون طن في 2019.

ويعني ذلك أن روسيا ستخفض إنتاج النفط بما يتراوح بين 41 مليون طن (300.53 مليون برميل) و51 مليون طن (373.8 مليون برميل) هذا العام.

وقال نوفاك، أمس السبت، متحدثا بعد اتفاق أوبك وروسيا ومنتجين آخرين على تمديد تقليصات إنتاج النفط غير المسبوقة حتى نهاية يوليو تموز، إن الولايات المتحدة خفضت إنتاجها من الخام 1.9 مليون برميل يوميا.

وأبلغ الصحافيين في موسكو أن روسيا ستلتزم التزاما كاملا بالاتفاق في الشهر الحالي.

وأشار إلى أن سوق النفط العالمية مازالت هشة، ومن المهم أن يلتزم جميع أعضاء أوبك وغير الأعضاء التزاما كاملا باتفاق تقليص الإنتاج.

وقال "نلحظ بالفعل بوادر عودة النشاط التجاري... سوق النفط مازالت هشة وبحاجة للدعم. لذا من المهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى حسبما أرى، أن يلتزم جميع المشاركين في الاتفاق التزاما كاملا".