رويترز: عودة العمل بحقل الفيل النفطي الليبي

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مهندس في حقل الفيل النفطي في ليبيا، الأحد قوله إن الحقل عاد للعمل بعد توقف بسبب الاضطرابات هناك.

ولم يرد بعد تأكيد من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشأن إعادة فتح الحقل، الذي يقع في جنوب غرب البلاد وبلغت طاقته الإنتاجية في السابق 70 ألف برميل يوميا، وهو مرتبط بحقل الشرارة الذي عاد للعمل.

وأكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، الأحد، استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد.

وكان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز السبت أن الإنتاج يعود تدريجياً عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يومياً لأكثر من أربعة أشهر.

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يأتي استئناف الإنتاج بالحقل بعد التغيرات العسكرية الأخيرة. وكانت قد أغلقت حقول نفط وموانئ منذ يناير/كانون الثاني، مما أوقف معظم إنتاج ليبيا وحجب إيرادات بمليارات الدولارات.

وقالت مؤسسة النفط إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة "بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي".

كان حرس المنشآت النفطية قال إن الصمام الذي جرى إغلاقه على خط الأنابيب الواصل بين الشرارة وميناء الزاوية النفطي في الشمال قد أعيد فتحه الجمعة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج في حقل الشرارة سيبدأ بقدرة تبلغ 30 ألف برميل يوميا، مضيفة أن من المتوقع عودة الإنتاج إلى الطاقة الكاملة خلال 90 يوما.

تدير مؤسسة النفط حقل الشرارة ضمن مشروع مشترك مع ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية. وكانت قد أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الحقل في يناير/كانون الثاني.

وقالت المؤسسة إن الحصار الذي فرض على مرافق النفط الليبية واستمر 142 يوما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 5.3 مليار دولار.