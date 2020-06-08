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النفط الهندية تطلب 24 مليون برميل من الخام الأميركي

المصدر: سنغافورة - رويترز
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أظهرت وثيقتا مناقصات اطلعت رويترز عليهما اليوم الاثنين أن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، تسعى لشراء ما يصل إلى 24 مليون برميل من الخام الأميركي للتسليم على مدى الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من 2021.

وتريد المؤسسة مليوني برميل من الخام الأميركي شهرياً مع خيار لمليوني برميل إضافية في كل شهر، للتسليم في مرفأ باراديب على الساحل الشرقي للهند، بحسب الوثائق.

وتُغلق المناقصة في 12 يونيو حزيران.

كلمات دالّة

#نفط, #الهند

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