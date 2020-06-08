روسيا: اتفاق أوبك+ حجب 9 ملايين برميل يوميا عن السوق

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مؤتمرا صحافيا اليوم الاثنين أن اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج الخام حجب نحو 9 ملايين برميل من النفط يوميا عن السوق العالمية في ظل تأثر الطلب سلبا من جراء جائحة فيروس كورونا.

كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا يوم السبت على تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو تموز، مما يطيل أمد اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق سحب نحو 10% من المعروض العالمي من السوق.

وقال نوفاك في تصريحاته اليوم إن من السابق لأوانه التكهن بالوضع في أغسطس آب، مضيفا أن الشرط المسبق الرئيسي لأي تمديد آخر للاتفاق سيتمثل في سرعة تعافي الطلب على النفط.