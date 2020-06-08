رويترز: لا تخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط

أبلغت أربعة مصادر رويترز أن عددا من المنتجين في أوبك، لا يعتزمون الاستمرار في تخفيضاتهم الطوعية الإضافية على إنتاج النفط البالغة 1.180 مليون برميل يوميا بعد يونيو حزيران.

كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا السبت على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو تموز، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو 10% من المعروض العالمي عن السوق.

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق.

لكن المصادر أبلغت رويترز أن من المستبعد أن يستمر هذا في يوليو تموز، حيث من المتوقع أن يضخ المنتجون على أساس حصصهم المقررة.