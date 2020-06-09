العراق يؤكد التزامه بشكل كامل باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج

قالت وزارة النفط في بيان إن وزير النفط العراقي الجديد إحسان عبد الجبار أكد أثناء اتصال هاتفي مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام العراق الكامل باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون يوم السبت على تمديد تخفيضات انتاجية قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10% وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا.



وقال عبد الجبار إن العراق ملتزم بشكل كامل بخفض إنتاجه في يونيو ويوليو امتثالا لاتفاق أوبك+ "فضلا عن برنامج الخفض الذي تم الاتفاق عليه للفترة اللاحقة."



وقال أيضا إن العراق "حريص على الالتزام باتفاقات أوبك+ وبجميع الخطوات التي تؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية على الرغم من التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية."